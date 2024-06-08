أول تعليق من «هنية» على عملية تحرير المحتجزين الإسرائيليين: الاحتلال واهم

علَّق رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إسماعيل هنية، على إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذه عملية تحرير لـ4 محتجزين إسرائيليين في مخيم النصيرات بقطاع غزة، الأمر الذي أسفر عن استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين، نتيجة القصف المستمر على المدينة الفلسطينية.

أول تعليق من هنية على عملية تحرير المحتجزين

وقال هنية، في بيان نشره الموقع الرسمي لحركة «حماس»: «إذا كان الاحتلال الإسرائيلي يعتقد أنه قادر على فرض خياراته بالقوة فهو واهم».

وأضاف أن الحركة لن توافق على أي اتفاق لا يحقق الأمن للشعب الفلسطيني، قبل أي شيء.

تحرير المحتجزين الأربعة

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أنه نفذ عملية تحرير لـ 4 من المحتجزين أحياء في مخيم النصيرات وسط القطاع، مضيفًا أن تلك العملية شارك فيها عدد من الجهات الأمنية الإسرائيلية.

وأضاف الجيش أن تلك الجهات هي قوات الاحتلال، والشاباك وقوات اليمام، موضحا أنه تم إنقاذ المحتجزين الأربعة من موقعين منفصلين في قلب مخيم النصيرات.

وكشف بيان جيش الاحتلال أن المحتجزين الأربعة هم، «نوعا أرغاماني (25 عاما)، وألموغ مئير جان (21 عاما)، وأندريه كوزلوف (27 عاما)، وشلومي زيف (40 عاما)»، مضيفًا أنهم تم خطفهم من مهرجان نوفا الموسيقي في 7 أكتوبر.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة الفلسطينية، إن القصف العشوائي الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال عملية المحتجزين الأربعة أسفرت عن استشهاد نحو 80 فلسطينيًا، وإصابة العشرات من المدنيين، وفقًا لما نشرت قناة القاهرة الإخبارية.