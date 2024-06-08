أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في بني سويف 

أعلن الدكتور أحمد السيد مكي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، اليوم السبت، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، عقب اعتماد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نتيجة الدور الأول للعام الدراسي 2023- 2024.

قائمة أوائل الشهادة الاعدادية فى بني سويف

وضمت قائمة أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة بني سويف الأسماء التالية: محمد أحمد عبد العال هاشم بعد حصوله على المركز الأول بمجموع درجات 490 بمعهد إهناسيا المدينة الإعدادي بنون، وعلي سيد محمد علي بحصوله على المركز الأول مكرر بمجموع درجات 490 بمعهد قمبش الحمراء الإعدادي بنون، آية سلامة عبد الجواد على حصولها على المركز الأول مكرر بمجموع درجات 490 بمعهد فتيات ميانة الإعدادي، تقي مرسي عطية مرسي حصولها على المركز الثاني بمجموع درجات 488.5 بمعهد أطواب الإعدادي فتيات، أماني محمد عبد الرازق محمد حصولها على المركز الثالث بمجموع درجات 488 بمعهد بدهل الإعدادي فتيات، أحمد عصام عبد الخالق حصوله على المركز الرابع بمجموع درجات 487 بمعهد دشطوط الإعدادي بنون.

أسماء أوائل الشهادة الأزهرية في بني سويف

كما حصلت شهد عبد الله محمد على المركز الخامس بمجموع درجات 486.5 بمعهد فتيات نزلة البرقي، وعبد الله محمد صلاح حصوله على المركز السادس بمجموع درجات 486 بمعهد باروط الإعدادي بنون، وحازم سلطان أحمد حصوله على المركز السادس مكرر بمجموع درجات 486 بمعهد الفشن الإعدادي بنون، وسارة سامح الهم حصولها على المركز السادس مكرر بمجموع درجات 486 بمعهد بدهل الإعدادي الازهري فتيات.

نتيجة الشهادة الإعدادية بأزهرية بني سويف

كما حصلت أسماء محمد عبد السلام على المركز السابع بمجموع درجات 485.5 بمعهد بدهل الإعدادي فتيات، ورقية أحمد جابر حصولها على المركز الثامن بمجموع درجات 485 بمعهد فتيات بلفيا الإعدادي، وفاطمة عمرو محمد حصولها على المركز الثامن مكرر بمجموع درجات 485 بمعهد الشقر الإعدادي فتيات، وحازم أحمد سيد حصوله على المركز التاسع بمجموع درجات 484 بمعهد قمن العروس الإعدادي بنون، ومحمد ياسر محمد حصوله على المركز التاسع مكرر بمجموع درجات 484 بمعهد الفشن الإعدادي بنون، وفاطمة سيد جمال حصولها على المركز التاسع مكرر بمجموع درجات 484 بمعهد فتيات كوم أبو راضي الإعدادي، ومريم عبد التواب عيد حصولها على المركز التاسع مكرر بمجموع درجات 484 بمعهد قمبش الإعدادي فتيات، وعبد الرحمن أحمد أبو الحسين حصوله على المركز العاشر بمجموع 483 بمعهد إهناسيا المدينة الإعدادي بنون، شهد محمد شعبان حصولها على المركز العاشر مكرر بمجموع 483 بمعهد أطواب الإعدادي فتيات، ورحاب حسن محمد حصولها على المركز العاشر مكرر بمجموع 483 بمعهد فتيات الواسطى الإعدادي.

أوائل الشهادة الإعدادية مكفوفين في بني سويف

وضمت قائمة الأوائل الشهادة الإعدادية «مكفوفين»: محمد محمود توفيق حصوله على المركز الأول بمجموع درجات 337 بمعهد بهبشين الإعدادي بنون، وندا جابر على حصولها على المركز الثاني بمجموع درجات 270 بمعهد فتيات دشطوط الإعدادي.