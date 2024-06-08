تحمي الصحة وتوفر الطاقة.. أول حضانة صديقة للبيئة

من جديد تخطو مصر خطوات أبعد لاحتضان «العمارة البيئية الخضراء»، بعد أن أعلنت مؤخراً وزارة «التضامن الاجتماعى»، بالتعاون مع «المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء»، عن إنشاء أول حضانة صديقة للبيئة فى «سيوة»، مبنية بالكامل من المواد الطبيعية، بنظام إنشائى جديد من الأخشاب والتربة الطبيعية، فى تجربة معمارية تعد الأولى على مستوى مصر والوطن العربى، كجزء من استراتيجية ترشيد الطاقة والحد من التلوث ومواجهة التغيرات المناخية.

النظام الإنشائى الجديد المتبع فى الحضانة، والذى لم يدخل فى بنائه «خرسانات»، يؤكد المسئولون والخبراء أنه لا تصدر عنه انبعاثات كربونية ضارة، كما أن المواد المستخدمة فيه عازلة للحرارة بما يوفر «راحة حرارية» لمستخدميه، تنعكس بالإيجاب على صحتهم، ناهيك عن أن تكلفته أقل بنسبة الثلث تقريباً ويمكن تنفيذه بسرعة مقارنة بأى مبنى خرسانى شبيه، وفى المحصلة النهائية فإنه لا يمكن تفريقه من حيث الشكل والمرافق والتشطيبات عن أى مبنى عصرى حديث.

والآن بعد أن أصبح المبنى الجديد قائماً وجاهزاً للافتتاح، عقب اجتيازه لعديد من الاختبارات الإنشائية اللازمة على مدار سنوات، يخطط المسئولون لتكراره فى مبانٍ خدمية شبيهة، لتحتضن مصر العمارة الخضراء أكثر وينعم المصريون بمميزاتها.