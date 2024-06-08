بالرسومات والزخارف الفرعونية.. مبادرة تحول ميدان جامعة كفر الشيخ إلى لوحة فنية

برسومات فرعونية تجذب المارة، ‏تحول سور ميدان جامعة كفر الشيخ إلى لوحة فنية رائعة، بأنامل طلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية النوعية، من خلال الرسومات والزخارف التي نفذوها، في إطار عمل جماعي ضمن مشروع تخرجهم لعام 2024.

إعادة الصورة الجمالية إلى ميدان جامعة كفر الشيخ

حرص طلاب كلية التربية النوعية على إعادة الصورة الجمالية إلى ميدان جامعة كفر الشيخ، فاتفقوا على البدء في تحويل الميدان إلى متحف فني مفتوح من خلال الرسومات التي تعبر عن الحضارة المصرية القديمة.

تحكي الطالبة آية عصام عن فكرة مشروعهم: «فكرنا في مشروع تخرجنا هذا العام إننا نشوف مكان في مدينة كفر الشيخ ننفذ فيه مشروع رسم على الجدران وملقيناش أفضل من ميدان الجامعة، واتفقنا أنا وزمايلي على التنفيذ وبدأنا التنفيذ بالفعل بدعم من جميع أعضاء هيئة التدريس بقسم التربية الفنية لكلية التربية النوعية».

«هدى»: كلمات الدعم كانت بتهون علينا أي تعب

ردود فعل غير عادية تلقاها الطلاب أثناء تجميل ميدان جامعة كفر الشيخ، تحكي عن بعضها الطالبة هدى فاروق: «ردود الفعل كانت حلوة قوي، وكان فيه دعم غير طبيعي من الناس، وكل اللي كان بيعدي علينا يقف يتفرج ويدعمنا ويشجعنا، ورغم حرارة الجو، فإنّ كلمات الدعم كانت بتهون علينا أي تعب».

هذه المبادرة جاءت ضمن جهود جامعة كفر الشيخ لدعم مواهب الطلاب، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أنفسهم من خلال الفن، بحسب الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ: «المبادرة تُسهم في تجميل البيئة المحيطة بالجامعة، وهي تساعد على خلق بيئة إيجابية ملهمة للطلاب، وتشجيعهم على الابتكارات والإبداع».

تحويل جميع مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ إلى لوحات فنية

تسعى كلية التربية النوعية إلى تحويل جميع مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ إلى لوحات فنية، وعن ذلك تقول الدكتورة نجلاء الأشرف، عميد الكلية: «نسعى للوصول بهذه الأعمال الفنية إلى كل أنحاء المحافظة، وهناك تنسيق بين الجامعة والمحافظة لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي على الشوارع والميادين من خلال طلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية».