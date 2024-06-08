رئيس حزب السادات الديمقراطي: الشعب ينتظر من الحكومة الجديدة «استقرار معيشي»

أكد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، أن الشعب المصري يريد من الحكومة الجديدة الذي بصدد تشكيلها خلال الفترة الحالية استقرار معيشي واستقرار أمني، موضحًا أنه على مدار السنوات الماضية تحقق الاستقرار الأمني في مصر بصورة كبيرة، «أتصور أن الفترة المقبلة ستكون مختلفة.. والسياسات المصرية جيدة وصندوق النقد مقتنع أن الخطوات الإصلاحية تتم في الاتجاه الصحيح».

يجب أن يكون هناك اهتمام بالمشاكل المعيشية

وشدد خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج مساء dmc، المُذاع عبر قناة dmc، على أن الشعب المصري يتصور أن المرحلة المقبلة يجب أن يكون هناك اهتمام بالمشاكل المعيشية بشكل أكبر، مؤكدًا أن حوار التكليف من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة الجديدة يضع المواطن كمحور لاهتمام وتعامل هذه الحكومة.

ظروف عالمية صعبة

وأشار إلى أن هناك أملا كبيرا بأن يكون هناك اهتمام كبير، موضحًا أنه يتحدث بشكل أكثر تفائلًا؛ لأن المواطن غايب عنه أن فترة عمل حكومة الدكتورة مصطفى مدبولي المستقيلة جاءت منذ عام 2018 حتى 2024 في ظروف صعبة دوليًا وشهدنا في هذه الفترة تغيرات في الإصلاح الاقتصاد وكورونا وحرب روسيا وأوكرانيا، وكان هناك أزمات عديدة ولذلك لا يشعر المواطن بالاستقرار المعيشي بسبب وجود العديد من الهزات والأزمات ولذلك ليس هناك مردود مباشر على المواطن، ولكن إحساسه بالتضخم وإحساسه بالظروف الحياتية الصعبة جعلته لا يرى كل ما هو تم إنجازه على الأرض.