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خبير اقتصادي: توافر العملة الصعبة دليل على نجاح خطط الحكومة الإصلاحية

كتب:

نرمين عفيفي
10:44 ص | السبت 08 يونيو 2024
صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي أشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، من خلال الانضباط المالي والسياسة النقدية الصارمة والتحول إلى نظام سعر صرف مرن.

خطط الحكومة الإصلاحية بدأت تؤتي ثمارها من خلال تحسن التوقعات

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن خطط الحكومة الإصلاحية بدأت تؤتي ثمارها من خلال تحسن التوقعات وزيادة توافر العملات الأجنبية وانخفاض التضخم وظهور علامات على تعافي ثقة القطاع الخاص.

آفاق إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري

وأكد «جاب الله» أن إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مؤشر إيجابي أن الحكومة تسير بخطى ناجحة، كما أن ما تقوم به الحكومة رسالة لجميع المستثمرين أنها تعمل وفق إجراءات اقتصادية ولديه القدرة على حل مشاكلها خلال فترة وجيزة، موضحا أن الاقتصاد المصري على المدى البعيد سيكون له نتائج إيجابية ويفتح آفاق إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري.

 

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بقلم نرمين عفيفي