محمود مسلم: أتوقع تغييرا كبيرا في تشكيل الحكومة الجديدة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إن التوقعات بتغيير حقائب وزارية معينة، اجتهادات من الصحفيين، أو بعض الناس غيرهم عبر السوشيال ميديا، التي قد تصيب أو تخطئ، لكن هناك توقعات جدية ومعروفة بالطبيعة، وتستطيع الناس أن تتوقعها دون أن يكون لديها معلومة.

وأضاف «مسلم»، خلال لقاء ببرنامج «بالورق والقلم»، المذاع على قناة «ten»، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المكلف بالتشكيل الجديد، يدير الموضوع في سرية تامة، وقد يتأخر الإعلان لما بعد عيد الأضحى المبارك، وليس بالضروري أن يكون قبله.

وأشار إلى أن الناس تتوقع وتحلل أن التعديل سيشمل حقائب كثيرة، وليس فقط 4 أو 5 وزراء فقط، ليس تعديل بسيط، مردفا: «أتوقع أن يكون التعديل كبيرا، أكثر من 10 وزراء تقريبا، وتوقعاتي برحيل بعض الوزراء لأسباب معروفة، سواء اعتذروا أو ظلوا في المنصب الوزاري، أو لديهم مشكلات».

وتابع: «الهدف أن يأتي مجموعة من الوزراء المتناغمين، ولا يكون هناك جزر منفصلة، بحيث يكون لديهم تنسيق مرتفع، وأن تواجه المشكلات الكثيرة».