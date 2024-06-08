آخر موعد للتقديم في وظائف جامعة الفيوم.. مطلوب أعضاء هيئة تدريس

يحرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الإعلان عن الوظائف الحكومية لمنح الجميع فرص متساوية للتقديم بها، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» آخر موعد للتقديم في وظائف جامعة الفيوم، والتي تطلب تعيين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أستاذ مساعد ومدرس ومدرس مساعد.

آخر موعد للتقديم في وظائف جامعة الفيوم

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه جرى فتح باب التقديم لوظائف جامعة الفيوم، يوم 27-5-2024 ولمدة 15 يوما للتقديم، مشيرة إلى أن آخر موعد للتقديم في الوظائف الاثنين المقبل.

التخصصات المطلوبة لوظائف جامعة الفيوم

تطلب جامعة الفيوم، تعيين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أستاذ مساعد ومدرس ومدرس مساعد، بكليات الهندسة والألسن وطب الأسنان، بشرط أن يكون المتقدم مستوفيًا للشروط الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

كيفية التقديم لوظائف جامعة الفيوم

تقدم الطلبات للوظائف بجامعة الفيوم في التخصصات المطلوبة باسم عميد كلية «الهندسة - الألسن - طب الأسنان»، باليد في مقر كلية «الهندسة - الألسن - طب الأسنان».

وعلى العاملين بالجهات الحكومية التقديم بطلباتهم مرفقة بموافقة جهة عملهم الصريحة على التقدم للإعلان، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد قبل الإعلان أو بعده، أو غير المستوفاة، أو التي ترد بالبريد، وللاستفسار يمكن التواصل مع إدارة الكلية.