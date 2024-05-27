جامعة الفيوم تعلن عن وظائف جديدة.. اعرف موعد التقديم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر بوابة الوظائف الحكومية، وجود وظائف خالية بجامعة الفيوم «أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أستاذ مساعد – مدرس- مدرس مساعد»، حيث يبدأ التقديم اليوم ويستمر حتى 10 يونيو المقبل.

وصف الوظيفة

ووفقاً لبوابة الوظائف الحكومية فإن هذه الوظائف تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في جامعة الفيوم كليات (الهندسة - الألسن - طب الأسنان)، على أن يكون المتقدم مستوفيًا للشروط الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

كيفية التقديم

تقدم الطلبات باسم عميد كلية (الهندسة - الألسن - طب الأسنان) بجامعة الفيوم اعتبارًا من تاريخ الإعلان على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولمدة 15 يومًا، وتقدم الطلبات باليد بمقر كلية (الهندسة- الألسن- طب الأسنان).

وعلى العاملين بالجهات الحكومية التقدم بطلباتهم مشفوعة بموافقة جهة عملهم الصريحة على التقدم للإعلان، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد قبل الإعلان أو بعده، أو غير المستوفاة، أو التي ترد بالبريد.

وللاستفسار يمكن التواصل مع إدارة الكلية، كما يمكن لراغبي التقديم الاطلاع على الشروط وتفاصيل الوظيفة من هنا.