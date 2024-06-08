وظائف في السفارة الأمريكية بمرتب يصل إلى 70 ألف جنيه.. اعرف الشروط

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، عبر موقعها الإلكتروني، عن وظائف خالية للعمل بها في وظيفة مهندسين مدنيين بمرتب شهري يصل إلى 70 ألف جنيه.

وتوضح السطور التالية التفاصيل الخاصة بوظائف السفارة الأمريكية، التي تشمل الشروط المطلوبة وكيفية التقديم، وفق ما أعلنته السفارة.

تفاصيل وظائف السفارة الأمريكية 2024

حددت السفارة الأمريكية آخر موعد للتقديم لوظائف المهندسين المدنيين في السفارة الأمريكية 17 يونيو الجاري، بمرتبات تصل 15,606 دولارًا أمريكيًا في العام، ما يعادل 70 ألف جنيه مصري في الشهر الواحد تقريبا.

الشروط المطلوبة لوظائف السفارة الأمريكية

- يجب أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية.

- لا بد أن يكون حاصلا على المستوى الثالث للغة الإنجليزية، ويكون على معرفة عملية جيدة بالقراءة والكتابة والتحدث.

- يجب أن يكون لديك القدرة على فحص بناء وتركيب واختبار الأنظمة الهندسية المعقدة، والإلمام بالمجالات الهندسية ذات الصلة.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف المهندسين المدنيين في السفارة الأمريكية، الدخول للموقع الرسمي الخاص بالسفارة، والدخول إلى اللينك الخاص بتلك الوظائف المطلوبة قبل الموعد المحدد، ثم يتم ملء البيانات المطلوبة للتقديم على تلك الوظائف.