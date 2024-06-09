3 عناصر تخفِّض درجة حرارة جسمك في الموجة الحارة.. احرص على تناول

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة نشهده مؤخرًا، يتطلب الحذر التام، وذلك عبر اختيار نوعية الأطعمة التي نأكلها، لتقدم صحيفة Times of India بعض العناصر الطبيعية، التي تخفض درجة حرارة الجسم وتحافظ على نشاط الجسم طوال اليوم ويمكن إيضاحها في التقرير التالي.

النعناع

يشار إلى النعناع من ضمن العناصر الغذائية الطبيعية، التي تعمل بدورها في خفض درجة حرارة الجسم، خاصة في تلك الأجواء الحارة، إذ يعتبر النعناع من الأعشاب التي تستخدم في الطب البديل، خاصة في علاج ارتفاع درجة الحرارة، وذلك نظرًا لخصائصة العلاجية في تبريد الجسم وتنظيم درجة حرارة الجسم الداخلية.

الخيار

يحتوي الخيار على الماء والألياف، فالماء الموجود به يساعد على جعل الجسم رطبًا، بينما تلعب الألياف دورًا مهما في الحفاظ على صحة الأمعاء، لذا ينصح بتناول الخيار يوميًا تناول الخيار يوميًا لتقليل حرارة الجسم بشكل طبيعي.

الموز

يُعد الموز من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية، والتي تساعد الجسم على اكتساب الطاقة، علاوة على قدرتها على تبريد الجسم، كما يساعد تناول الموز على انكماش الأنسجة، الأمر الذي يساعد بدوره في امتصاص المزيد من الماء.

ومن جهتها، أشارت نهلة عبدالوهاب، استشاري التغذية والبكتيريا بجامعة القاهرة خلال حديثها لـ«الوطن»، إلى أن الخيار يعمل على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف، وذلك راجع لاحتوائه على كمية كبيرة من الماء، إلى جانب كونه معززًا لمناعة الجسم ويحمي من الإصابة بالأمراض، ويحافظ على صحة العظام بفضل احتوائه على فيتامين ك.

وتابعت «عبد الوهاب» أن تناول الخيار على الريق يساعد في تقوية الذاكرة، إلى جانب القدرة على حماية خلايا المخ من التلف، والحفاظ على صحة البشرة لاحتوائه على مضادات الأكسدة.