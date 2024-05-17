طريقة تخليل الخيار مثل المحلات خطوة بخطوة.. هيفتح نفسك للأكل

المخللات طبق مهم بجوار أصناف الأكل المختلفة، فيعتبره كثيرون فاتح للشهية، ويرغب البعض في إعداده بالمنزل، خاصةً الخيار، بدلا من شرائه جاهز، لذا نستعرض طريقة تخليل الخيار مثل المحلات على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها «على قد الإيد» عبر قناة «سي بي سي سفرة».

طريقة تخليل الخيار مثل المحلات

المقادير الأساسية في طريقة تخليل الخيار مثل المحلات:

نص كيلو جرام من الخيار الصغير.

4 فصوص ثوم.

كوب ماء.

ملعقة كبيرة ونصف ملح.

ورقة لوري مجففة.

ملعقة صغيرة من الشبت الأخضر الطازج.

نص ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار المجفف.

كوب واحد من الخل.

برطمان.

طريقة تخليل الخيار مثل المحلات

الخطوة الأولى لبدء طريقة تخليل الخيار مثل المحلات: غسل الخيار تحت الماء البارد للتأكد من نظافته، مع إزالة الأجزاء غير القابلة للأكل وتقطيع الخيار بطريقة طويلة، ثم إحضار فصوص ثوم وهرسها، ووضع الشبت والفلفل الأحمر وورق اللوري، ثم إضافة الملح على كوب الماء وخلطها.

الخطوة الثانية: وضع إناء صغير على نار متوسطة، ثم إضافة كوب الماء والخل، والتقليب حتى يصل الإناء إلى الغليان، ثم إطفاء النار، وسكب المزيج الساخن من الإناء للبرطمان، وتحريكه لدقائق، ثم إضافة الخيار للبرطمان الخاص بالتخزين، بعد أن يبرد، مع بترتب الخيار بشكل متساوي، حتى يمتلئ بشكل كامل.

الخطوة الثالث: غلق البرطمان بشكل محكم، وحفظه في الثلاجة، لمدة 4 أيام قبل فتحه.