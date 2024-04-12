طريقة سحرية للحفاظ على الخيار طازجا لعدة أسابيع.. «مش هيعفن ولا يدبل»

لا تستطيع ربات المنازل الاستغناء عن الخيار، إذ يستخدم في إعداد السلطة وفي أنظمة الدايت فضلا عن استخدامه ماسكات للبشرة حيث يحتوي على نحو 96% من الماء، وهو من الخضروات المفيدة للجسم، كما أنه عنصر أساسي خلال فصل الصيف، لكن بعض السيدات يعانين من تلف الخيار إذا استمر خارج الثلاجة لعدة أيام أو إذا لم يتم حفظه بطريقة سريعة فهو من الخضروات سريعة الذبلان، لذلك يتساءلن هل طريقة سحرية للحفاظ على الخيار طازجا لعدة أسابيع؟

طريقة سحرية للحفاظ على الخيار طازجا

صحيفة «إكسبرس» البريطانية، أكّدت أنّ هناك طريقة سحرية للحفاظ على الخيار طازجا لعدة أسابيع، بحسب خبيرة الشؤون المنزلية والمتسهلك البريطانية، «أليس بيير»، مشيرة إلى أن شيء صالح للتخزين إذا جرى استخدامه وتخزينه بطريقة صحيحة: «كل شيء يُخزن بطريقة صحيحة يوفر على ربات المنازل الكثير من الوقت والجهد». وبحسب الصحيفة البريطانية، نقلا عن «أليس بيير»، فإنه يجب وضع الخيار في غلافه البلاستيكي في الثلاجة، وأنه سيظل طريًا خلال أسبوع، لكن تخزينه بطرق مختلفة ربما يحافظ عليه طازجا لعدة أسابيع دون أن يتعرض للعفن أو الذبلان.

أفضل مكان لتخزين الخيار

«أليس»، قالت إن هناك طريقة سحرية للحفاظ على الخيار طازجا لعدة أسابيع، وهي وضعه في حاوية بلاستيكية محكمة الإغلاق، مع قليل من الماء وبيكربونات الصويون: «لقد تم وضع هذا في الماء مع قليل من بيكربونات الصودا»، موضحة كيفية عمل بيكربونات الصودا للحفاظ على الخيار، قائلة: «تقلل العفن الموجود على الجلد من الخارج».

هل يمكنك تخزين الخيار في الثلاجة؟

طريقة سحرية للحفاظ على الخيار طازجا لعدة أسابيع، إذا جرى تقطيعه بحسب الصحيفة البريطانية: لقد قطعت الخيار وكانت الخيارة مثالية؛ ذات بشرة صلبة، مع عدم وجود علامات واضحة على أنها تصبح طرية، وأن بيكربونات الصوديوم تعمل بشكل جيد في الحفاظ على الخيار طازجًا لأسابيع.

طريقة تخزين الخيار المقطع إلى شرائح

ليست هذه الطريقة الوحيدة لتخزين الخيار، لكن هناك طريقة سحرية أخرى للحفاظ على الخيار طازجا لعدة أسابيع، بحسب «أليس» وهي الاحتفاظ به في المناشف الورقية، مؤكدة أنه يجب إزالة الخيار الذي يتم شراؤه من السوبر ماركت من الغلاف البلاستيكي وغسله وتجفيفه، وبمجرد أن تجف، لفها في منشفة ورقية أو منشفة شاي وضعها في كيس بلاستيكي قابل للغلق، سوف تساعد المنشفة على امتصاص أي رطوبة خارجية زائدة أثناء تخزينها.

طريقة تخزين الخيار الكامل لإبقائه طازجًا؟

«أليس»، حذّرت من غلق الكيس، قائلة: اتركه مفتوحًا قليلًا، لأن الخيار يحتاج إلى دوران هواء كافٍ، ثم ضعيها في درج الأطعمة أسفل الثلاجة، يحب الخيار أيضًا أن يكون باردًا، ولكن ليس باردًا جدًا لعدم تسريع عملية التعفن.