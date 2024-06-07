وزيرة الثقافة تعتمد المبادرة الصيفية «ثقافتنا في إجازتنا»

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، برنامج المبادرة الثقافية والفنية التي تُقدمها قطاعات الوزارة خلال الإجازة الصيفية، والتي تنطلق للعام الثاني على التوالي، بشعار «ثقافتنا في إجازتنا»، وتأتي تحقيقًا لمبدأ العدالة الثقافية والمساهمة في بناء الإنسان، واكتشاف المواهب من النشء والشباب في مجالات الفنون والآداب.

ووجهت وزيرة الثقافة بتضافر جهود الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة لتقديم أفضل مستوى من الخدمة الثقافية بالأقاليم المصرية، واستثمار الإجازة الصيفية في إحداث حالة متميزة من الحراك الفكري والثقافي، ومراعاة تحقيق التنوع والتعدد في الأنشطة والفعاليات المقدمة للجمهور، لتتناسب مع مختلف الشرائح العمرية والمجتمعية، وذلك تفعيلًا لاستراتيجية الوزارة في نشر التنوير وبناء الإنسان على أسس من الوعي بقيمة الحفاظ على الوطن وهويته.

الهيئة العامة لقصور الثقافة

وتنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، برنامجًا فنيًا وثقافيًا مكثفًا خلال الإجازة الصيفية، بدءًا من منتصف يوليو المُقبل، وحتى منتصف شهر سبتمبر القادم، وتقام الفعاليات بجميع المحافظات وبالشواطئ والساحات والأندية وأماكن تجمعات الجمهور.

وتواصل الهيئة فعالياتها المقدمة ضمن برامج العدالة الثقافية للوزارة، وذلك بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» و«المشروع الثقافي» بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، ومشروع «أهل مصر» المعني بأبناء المحافظات الحدودية، وذلك على النحو الآتي:

أنشطة مكثفة بقرى حياة كريمة

يتضمن برنامج الأنشطة الصيفية من يوليو إلى سبتمبر برنامجًا ثقافيًا وفنيًّا بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وقوافل المسارح المتنقلة بالمحافظات، ويقام البرنامج بقرى مركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية، خلال الفترة من 22 وحتى 29 يوليو، وقرى مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية خلال الفترة من 20 إلى 27 أغسطس، وقرى مركز بسيون بمحافظة الغربية من 14 إلى 21 سبتمبر، بخلاف أنشطة القوافل الثقافية بعدة محافظات التي تهدف الوصول بالخدمات الثقافية والفنية للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وستقدم خلالها مجموعة كبيرة من الأنشطة منها الورش الفنية، واكتشاف الموهوبين، ولقاءات التوعية للمرأة والشباب ومعرض كتب إصدارات قصور الثقافة، بالإضافة إلى ورش حكي وألعاب شعبية وأمسيات شعرية وعروض مسرح عرائس وعروض فنية في الموسيقى العربية والفنون والآلات الشعبية.