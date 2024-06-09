وفاة ابنة خالة الفنان محمد نجاتي

أعلن الفنان محمد نجاتي، عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وفاة ابنة خالته، مطالبا من جمهوره الدعاء لها.

ونعى محمد نجاتي ابنة خالته قائلا: «البقاء والدوام لله وحده، انتقلت إلى رحمة الله ابنة خالتي، السيدة منار أيمن، أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، ولم يعلن موعد الجنازة أو العزاء».

وفاة ابن خالة محمد نجاتي

وفي مايو الماضي، أعلن الفنان محمد نجاتي، وفاة ابن خالته، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وكتت نجاتي: «توفي إلى رحمة الله ابن خالتي أحمد إمام.. أسال الله أن يرحمه ويغفر له، ويجعل مأواه الجنة، وأن يصبرنا على فراقه، اللهم ادخله جناتك بلا حساب وارحمه واغفر له يا أرحم الراحمين.. أسألكم الدعاء».