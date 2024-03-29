مسلسل الحشاشين الحلقة 19.. محمد نجاتي عين حسن الصباح داخل قصر السلطان

يظهر الفنان محمد نجاتي كضيف شرف مسلسل الحشاشين الحلقة 19، ويجسد ضمن الأحداث شخصية سراج الدين نجل أحد الأمراء السلاجقة، ويدخل لمقابلة حسن الصباح (كريم عبد العزيز) داخل قلعة ألموت، والذي يعبر عن سعادته لقدومه وانضمامه إلى دعوته، قائلا: «أمر كان مستحيل قبل كدا أن يكون في حد أبوه أمير سلجوقي كبير ويكون عندك يا سيدنا.. كتبك وصلتني بقالي شهور بقرأ عنكم ومتابعكم وبسمع أخبارك، وفكرت أن الأحسن أجي بنفسي واسمع منكم».

يقول حسن الصباح لـ سراج الدين ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 19، إن الباطل قد يكون صوته أعلى أو يجلس على عرش السلطان أو يكون اسمه خليفة المسلمين في بغداد، ولكن الحق نارد الوجود، قد يكون أهله أقلية لكنهم دائمًا الأذكى والأقوى والأخطر.

مسلسل الحشاشين الحلقة 19

مسلسل الحشاشين الحلقة 19.. حسن الصباح يجند سراج الدين داخل قصر السلطان

يطلب حسن الصباح من سراج الدين، في مسلسل الحشاشين الحلقة 19، أن يكون جنديًا خفيًا بجانب السلطان بركياروق طوال الوقت، ويكون كظله مصاحبه طوال الوقت ودائم المدح له ليكون الأقرب إليه، وعندما يصدر حسن الصباح أوامره لـ سراج الدين يصبح السلطان أعزلا ووحيدًا.