محمد نجاتي يشارك بوستر شخصيته في مسلسل «الحشاشين»: «دعواتكم معانا الوزير سراج»

كشف الفنان محمد نجاتي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن شخصيته في مسلسل الحشاشين المقرر عرضه في رمضان 2024.

ونشر محمد نجاتي البوستر الدعائي الذي يحمل صورته كاشفا عن اسم الشخصية التي يجسدها ضمن أحداث المسلسل قائلا: دعواتكم معانا الوزير سراج.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين كثيرا من نجوم الفن أبرزهم الفنان كريم عبدالعزيز، نيقولا معوض، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، محمد سليمان وآخرين من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.