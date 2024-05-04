وفاة ابن خالة الفنان محمد نجاتي

أعلن الفنان محمد نجاتي، وفاة نجل خالته، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وقال نجاتي: «توفي إلى رحمة الله ابن خالتي أحمد إمام.. أسال الله أن يرحمه ويغفر له، ويجعل مأواه الجنة، وأن يصبرنا على فراقه».

محمد نجاتي ينعى ابن خالته

تابع الفنان محمد نجاتي قائلا: «اللهم ادخله جناتك بلا حساب وارحمه واغفر له يا أرحم الراحمين.. أسألكم الدعاء»، ولم يعلن موعد الجنازة أو العزاء.

مشاركة محمد نجاتي فى الموسم الرمضاني 2024

شارك الفنان محمد نجاتي فى الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «الحشاشين»، مع الفنان كريم عبدالعزيز، والذى حقق نجاح جماهيري كبير.

وجسد نجاتي شخصية «الوزير سراج» خلال الأحداث، التي كانت تدور أحداثه حول جماعة الحشاشين الارهابية وأعمالها وتاريخهم.

أبطال مسلسل الحشاشين

شارك في بطولة مسلسل الحشاشين عدد كبير من الفنانين وهم كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، عمر الشناوي، أحمد عيد، نيقولا معوض، سوزان نجم الدين، وآخرين من اخراج بيتر ميمي وتأليف عبدالرحيم كمال.