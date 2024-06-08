«فتح»: الاحتلال الإسرائيلي قتل مئات الفلسطينيين لتحرير 4 محتجزين فقط

أكد عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيفرح ويتغنى بما حصل عليه وكأنه إنجاز كبير للعمليات العسكرية التي تشن في قطاع غزة، موضحا أن نتنياهو يستخدم غطاء للمضي في عملياته العسكرية وهذه المجازر الدامية في القطاع، لافتا إلى أن هناك عشرات ومئات الفلسطينيين استشهدوا في هذه العملية حتى يحرر 4 أسرى إلى جانب من قتلوا خلال هذه المعركة.

وأضاف دولة، خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن أسر عائلات المحتجزين سيتحركون في الشارع الإسرائيلي أكثر عندما شهدوا حرية عدد منهم اليوم، منندين: «أننا بحاجة لكل أبنائنا ليكونوا أحرارا بطريقة سليمة لا يتعرض أي منهم للخطر».

نتنياهو سيظل أمام ضغط الشارع الإسرائيلي

وتابع أن نتنياهو سيظل أمام ضغط الشارع الإسرائيلي الذي يطالب بحرية كل الأسرى لدى المقاومة، موضحا أن نتنياهو سيتغنى بما فعله في عملية النصيرات لأيام حتى يغطي عملياته العسكرية الإجرامية والمذابح المتواصلة في قطاع غزة.