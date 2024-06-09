تعاون نمساوي ألماني بشأن انتخابات الاتحاد الأوروبي وقضايا الهجرة غير الشرعية

أكد ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا، أهمية التعاون النمساوي الألماني، خاصة فيما يتعلق بانتخابات الاتحاد الأوروبي المقبلة وقضايا الطاقة والهجرة والتطورات الجيوسياسية.

وقال شالينبرج في تصريحات عقب ختام زيارته إلى برلين، إنه ناقش مع المسؤولين الألمان مجموعة واسعة من المواضيع الأوروبية والدولية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية الممتازة، خاصة التجارة والقرارات المقبلة على المستوى الأوروبي.

قضايا الطاقة والهجرة غير الشرعية

ولفت الوزير إلى أن محادثاته مع وزير المستشارية الألمانية فولفجانج شميدت ركزت على انتخابات الاتحاد الأوروبي المقبلة وقضايا الطاقة والهجرة غير الشرعية، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر والوثيق لمواجهة هذه التحديات وغيرها.

تعاون وثيق بين النمسا وألمانيا

واعتبر الوزير أن التعاون الوثيق بين النمسا وألمانيا أمر بالغ الأهمية للتغلب على تحديات عصرنا، بما في ذلك مع شركائنا الأوروبيين، حيث يمكننا تعزيز اقتصادنا وتعزيز الاستقرار السياسي والدفاع عن قيم أوروبا في ضوء الأزمات المتنوعة في العالم.