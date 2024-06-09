ابتعد عن «جراب» الموبايل.. كيف تحافظ على بطارية الهاتف أثناء الطقس الحار؟

قال أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، إنّ درجات الحرارة تؤثر بشكل كبير خاصة في فصل الصيف على بطارية الهاتف، لافتا إلى أنّ معظم فئات الشعب تستخدم أغطية «جراب» ثقيل أو مصنوع من الجلد أو البلاستيك أو السيليكون، تؤدي إلى ارتفاع الحرارة المحيطة به مما قد يؤثر بشكل سلبي على سعة البطارية على المدى البعيد.

درجات الحرارة تؤثر بشكل كبير على بطارية الهاتف

وحذر خبير تكنولوجيا المعلومات خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على فضائية «دي إم سي»، على ضرورة توخي الحذر من التحديثات الخاصة بنظام الهواتف المحمولة، والتي من شأنها أنّ تُحسن من الـ«سوفت ويير» الخاص به، مما يُحسن أيضا درجة حرارة الهاتف الموجودة في الخلية التابعة للبطارية.

ارتفاع حرارة الهاتف

وتابع: «الموبايل لو ارتفعت حرارته، أوعوا تحطوا ثلج عليه أو ترقبوه من التكييف مباشرة، لكن كل اللي عليكوا أنكم تشيلوا الجراب وتخلوه في مكان تهوية فقط حتى أن يصل إلى حرارته الطبيعية، وكمان اللي بيلعبوا على الموبايل ألعاب تستهلك محتوى الجهاز الداخلي، وتخلي حراراته ترتفع ده خطر كبير عليهم لأنه يمكن يؤدي إلى أضرار كبيرة كانفحار البطارية».