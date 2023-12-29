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9 خطوات للحفاظ على سيارتك من صقيع الشتاء.. «نظّف البطارية باستمرار»

كتب:

فهد فكري بلوم
10:41 م | الجمعة 29 ديسمبر 2023
حالة الجو حول السيارات

حالة الجو حول السيارات

مع دخول فصل الشتاء، يواجه مالكو السيارات مشكلات وأعطال خلال فترات البرد الشديد من كل عام، التي تتضر بسياراتهم، إلا أن هناك 9 خطوات للحفاظ على سيارتك من صقيع الشتاء.

وتستعرض «الوطن» 9 خطوات للحفاظ على سيارتك من صقيع الشتاء، في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل ومستمر.

9 خطوات للحفاظ على سيارتك من صقيع الشتاء 

وجاءت الـ9 خطوات للحفاظ على سيارتك من صقيع الشتاء بحسب ما صرح به محمد جمال مهندس ميكانيكا السيارات لـ«الوطن» على النحو الآتي:

1- التأكد من عمل مساحات الزجاج حتي تقوم بمهمتها عند نزول مياه المطر.

2- التأكد من حالة إطارات السيارة، ومتابعة ضغط الهواء بداخلها.

3- تجفيف السيارة عند غسلها تجفيف كامل، لأن ما يتبقي من مياه يصيب بعض الأماكن بالصدأ.

4- التأكد من إغلاق كل الأحمال الزائدة عن السيارة قبل تركها مثل المذياع وأجهزة تسخين كراسي السيارة، وإضاءات السيارة.

5- الحفاظ على السيارة وركنها داخل الجراج.

6- تجربة البطارية والكشف عليها عند مراكز الصيانة والتأكد من عمر البطارية خاصة وإن مضى عليها عام أو اثنين.

7- التأكد من وجود وصلات البطارية داخل السيارة تحسباً لأي أعطال.

8- تنظيف البطارية بشكل دائم والتأكد من عدم وجود أي شحوم عليها.

9- تشغل السيارة من وقت لآخر وعدم تركها مدة كبيرة بدون تشغيل.

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