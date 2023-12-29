9 خطوات للحفاظ على سيارتك من صقيع الشتاء.. «نظّف البطارية باستمرار»
كتب:
فهد فكري بلوم
10:41 م | الجمعة 29 ديسمبر 2023
حالة الجو حول السيارات
مع دخول فصل الشتاء، يواجه مالكو السيارات مشكلات وأعطال خلال فترات البرد الشديد من كل عام، التي تتضر بسياراتهم، إلا أن هناك 9 خطوات للحفاظ على سيارتك من صقيع الشتاء.
وتستعرض «الوطن» 9 خطوات للحفاظ على سيارتك من صقيع الشتاء، في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل ومستمر.
9 خطوات للحفاظ على سيارتك من صقيع الشتاء
وجاءت الـ9 خطوات للحفاظ على سيارتك من صقيع الشتاء بحسب ما صرح به محمد جمال مهندس ميكانيكا السيارات لـ«الوطن» على النحو الآتي:
1- التأكد من عمل مساحات الزجاج حتي تقوم بمهمتها عند نزول مياه المطر.
2- التأكد من حالة إطارات السيارة، ومتابعة ضغط الهواء بداخلها.
3- تجفيف السيارة عند غسلها تجفيف كامل، لأن ما يتبقي من مياه يصيب بعض الأماكن بالصدأ.
4- التأكد من إغلاق كل الأحمال الزائدة عن السيارة قبل تركها مثل المذياع وأجهزة تسخين كراسي السيارة، وإضاءات السيارة.
5- الحفاظ على السيارة وركنها داخل الجراج.
6- تجربة البطارية والكشف عليها عند مراكز الصيانة والتأكد من عمر البطارية خاصة وإن مضى عليها عام أو اثنين.
7- التأكد من وجود وصلات البطارية داخل السيارة تحسباً لأي أعطال.
8- تنظيف البطارية بشكل دائم والتأكد من عدم وجود أي شحوم عليها.
9- تشغل السيارة من وقت لآخر وعدم تركها مدة كبيرة بدون تشغيل.