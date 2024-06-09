«قضايا الدولة» تحصل على حكم نهائي لصالح الدولة بمبلغ 4 ملايين جنيه

أعلنت هيئة قضايا الدولة عن نجاحها في الحصول على حكم نهائي بمبلغ 77203.8 دولار بما يقارب 4 ملايين جنيه بخلاف الفوائد القانونية.

تفاصيل الحكم القضائي

وقالت الهيئة في بيان لها إنَّ الحكم يأتي ضمن الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام.

وأوضحت أنَّ وقائع النزاع ترجع إلى أنه أقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى رقم 8 لسنة 2021 مدني كلي حكومة البحر الأحمر بطلب إلزام إحدى الشركات بأداء مبلغ وقدره 77203.8 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صدور الحكم نهائياً حتى تمام السداد، تأسيسًا على المخالفات البيئية التي تتمثل في إقامة منشآت ومباني داخل الفندق بدون الحصول على الموافقات البيئية اللازمة.

ونوهت الهيئة إلى أنَّ الشركة المحكوم ضدها استأنفت الحكم بموجب الاستئنافين رقمي 815 و1018 لسنة 42 ق، غير أن فرع الهيئة بالبحر الأحمر (أول)، فند أسباب الاستئنافين وأورد ردًا على أسبابهما مؤيدًا بالمستندات، الأمر الذي ترتب عليه أنه بجلسة 19 مارس 2024 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف وبتعديل الحكم المستأنف في شأن ميعاد استحقاق الفوائد القانونية بجعلها من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد، تأسيسًا على سلامة الدفاع المؤيد بالمستندات والمقدم من فرع الهيئة بالبحر الأحمر (أول)، والذي ترتب عليه إثبات الخطأ في جانب الشركة المحكوم ضدها.