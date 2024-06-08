أسعار الأضاحي 2024 في محافظة البحر الأحمر.. تبدأ من 250 جنيها للكيلو

أيام قليلة تفصل المسلمين عن استقبال عيد الأضحى المبارك، لذا يهتم كثيرون بمعرفة أسعار الأضاحي 2024، إذ يبدأ الأشخاص في ذبح الأضاحي عقب صلاة العيد مباشرة تطبيقًا لسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهو ما أعلنته مديرية الزراعة بمحافظة البحر الأحمر.

أسعار الأضاحي 2024

وأشارت الصفحة الرسمية لمديرية الزراعة بالبحر الأحمر، برئاسة مهندس محمود عبدالعاطي، إلى أنّ أسعار خراف الأضاحي 205 جنيهات للكيلو القائم، والأوزان تبدأ من 45 كيلو حتى 100 كيلو.

منافذ بيع السلع الغذائية

وقال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيجري فتح منافذ بيع السلع الغذائية وتوفير اللحوم البلدية والدواجن والأسماك والخضراوات والمجمدات بأسعار تنافسية أمام المواطنين طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك وفتح المجازر الحكومية بالمجان بجميع مدن المحافظة طوال أيام العيد، تحت إشراف مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر وذلك للحفاظ على الصحة العامة.

ومن جهتها، أهابت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور محمد السيد، المواطنين بتنفيذ التعليمات أثناء ذبح الأضاحي وضروة توافر الاشتراطات الصحية بها، وإجراء عملية الذبح بالمجزر حمايةً للبيئة من التلوث وتجنبًا للعقوبات، تنفيذاً لقرار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.