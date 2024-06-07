موعد إجازة عيد الأضحى 2024 في السعودية.. كم مدتها؟

مع استطلاع هلال ذو الحجة 2024، بدأ السعوديون يتساءلون عن موعد إجازة عيد الأضحى 2024 في السعودية، إذ أعلنت المحكمة العليا في المملكة، أمس، أن اليوم الجمعة هو أول يوم في شهر ذي الحجة، الذي يحدد مواقيت الحج وعيد الأضحى، وأن يوم وقوف عرفة سيكون يوم السبت الموافق 15 يونيو الحالي.

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 في السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، موعد إجازة عيد الأضحى 2024 في السعودية، للقطاع الخاص وغير الربحي، والتي ستمتد لمدة 4 أيام، موضحة في منشور على منصة «إكس» أن الإجازة ستبدأ يوم عرفة، الذي يوافق يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة مراعاة حالات التداخل المنصوص عليها في المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون العمل.

موعد عيد الأضحى 2024 في السعودية

موعد إجازة #عيد_الأضحى المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي، وكل عام وأنتم بخير.



#يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/rPP9BEWlSa — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) June 6, 2024

وبعد استطلاع هلال ذو الحجة أمس الخميس، اتضح أنه من المقرر أن يكون الأحد الموافق 16 يونيو الجاري، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وعادةً، ما تتبع الدول والجاليات المسلمة في مختلف أنحاء العالم، السعودية في رؤية هلال شهر ذي الحجة، نظرًا لكونها بلد الحج، وبناءً على ذلك يتم تحديد موعد وقوف عرفة، الذي يعد من أبرز مناسك الحج.

الحجاج يتوافدون على مكة المكرمة

وحتى الآن، وصل أكثر من مليون و200 ألف حاج إلى المملكة من جميع أنحاء العالم لأداء مناسك الحج، وفقًا لوزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة.

جدير بالذكر أن أكثر من 1.8 مليون حاج من أكثر من 150 دولة أدوا فريضة الحج في عام 2023، والذي شهد عودة كاملة للحجاج بعد جائحة كورونا في نهاية عام 2019.