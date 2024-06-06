أعلنت المحكمة العليا في السعودية أن يوم غد الجمعة غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1445 هجريًا، وذلك بعد تعذر رؤية الهلال في بعض المراصد وخلاف بشأن أول أيام ذي الحجة وموعد عيد الأضحى المبارك، كما أعلنت السعودية موعد وقفة عرفة وعيد الأضحى 2024.

وغدًا الجمعة 7 يونيو، هو أول أيام شهر ذي الحجة، وبالتالي تكون وقفة عرفة رسميًا يوم السبت 9 ذي الحجة الموافق 15 يونيو، وأول أيام عيد الأضحى، الأحد 10 ذي الحجة الموافق 16 يونيو.

بيان المحكمة في السعودية

وجاء إعلان المحكمة العليا عن موعد وقفة عرفة وعيد الأضحى 2024 في السعودية: «الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد اطلعت دائرة الأهلة في المحكمة العليا على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1445هـ مساء يوم الخميس 19 من شهر ذي القعدة لعام 1445هـ، الموافق 6 /6 /2024م، وبعد اطلاع الدائرة على ما ورد إليها بهذا الخصوص أصدرت القرار رقم 183 / هـ وتاريخ 29 / 11 / 1445هـ المتضمن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1445هـ مساء اليوم المذكور».

وتستقبل السعودية حجاج بيت الله الحرام من كل مكان فd العالم الإسلامي خلال العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، على أن يكون الوقوف بجبل عرفات يوم السبت 15 يونيو.

وفي العشر الأوائل من ذي الحجة، يحث المسلمون على تكثيف العبادة والطاعات، وبذل الجهد في القرب من الله والتسبيح والذكر وقراءة القرآن.

سلطنة عمان تخالف السعودية

وكانت سلطنة عمان خالفت السعودية في إعلان موعد وقفة عرفة وعيد الأضحى 2024، إذ أعلنت تعذر رؤية هلال ذي الحجة اليوم 6 يونيو، وبالتالي فالسبت 8 يونيو، هو أول أيام شهر ذي الحجة، وبذلك يكون يوم الأحد الموافق 16 يونيو وقفة يوم عرفة والاثنين الموافق 17 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك في عمان.