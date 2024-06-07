9 دول خالفت السعودية في موعد إعلان أول أيام عيد الأضحى المبارك

ينتظر المسلمون في جميع الدول العربية والإسلامية موعد هلال ذي الحجة، وإعلان أول أيام عيد الأضحى المبارك، وفي وقت توافق الدول ما تعلنه المملكة العربية السعودية بشأن تحري الهلال، خالفت 9 دول السعودية رؤية هلال ذي الحجة بشأن عيد الأضحى.

وأعلنت السعودية بحسب بيان المحكمة العليا أن اليوم الجمعة 7 يونيو أول أيام شهر ذي الحجة، وأن السبت 15 يونيو وقفة عرفات، والأحد 17 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

أول أيام شهر ذي الحجة في سلطنة عُمان

وقبل إعلان السعودية ثبوت رؤية هلال ذي الحجة، أعلنت سلطنة عمان تعذر رؤية الهلال أمس الخميس 6 يونيو، واليوم الجمعة المتمم لشهر ذي القعدة ويكون يوم السبت 8 يونيو غرة شهر ذي الحجة، وبذلك يكون يوم الأحد 16 يونيو وقفة يوم عرفة والاثنين 17 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

المغرب تتحرى هلال ذي الحجة اليوم الجمعة

كما أعلنت المغرب تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الجمعة 7 يونيو، وبذلك يكون تكون وقفة عرفات في المغرب مخالفة للسعودية، إما الأحد 16 يونيو أو الإثنين 17 يونيو.

7 دول إسلامية تخالف السعودية

وخالفت 7 دول إسلامية السعودية في إعلان أول أيام ذي الحجة، وهم إندونيسيا وماليزيا وبروناي وبنجدلاديش وباكستان وإيران وغانا، بسبب أن بداية شهر ذي القعدة في هذه الدول كانت 10 مايو، وهو ما خالف باقي الدول أيضًا، ولذلك فتتحرى رؤية الهلال بعد السعودية وباقي الدول بـ24 ساعة.