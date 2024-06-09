«الضرائب» تطالب الممولين بتحديث بياناتهم قبل 15 يوليو لتفعيل المنظومة الجديدة

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن ضرورة تحديث بيانات الممولين الملزمين بالمرحلة السادسة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وذلك قبل 15 يوليو 2024.

تطبيق منظومة الضرائب الجديدة 15 يوليو المقبل

وتشمل هذه الفئة الممولين المسجلين على منظومة الإقرارات الإلكترونية القديمة، والملزمين بتطبيق المنظومة الجديدة اعتبارًا من منتصف الشهر المقبل.

ودعت رشا عبدالعال رئيس المصلحة، الممولين المعنيين بالتوجه إلى مأمورياتهم الضريبية لتحديث بياناتهم (البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف المحمول)، موضحة أنَّ تحديث البيانات ضروري لتتمكن المصلحة من إرسال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمنظومة الجديدة إلى الممولين عبر مركز الاتصالات المتكامل.

وذكرت أنَّ المرحلة السادسة تشمل ممولي باقي المراكز الضريبية، وممولي مأموريات ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار بالقاهرة والإسكندرية واستثمار جنوب الوادي، مشيرة إلى أنَّ المراحل السابقة شملت ممولي المراكز الضريبية لكبار الممولين (أول وثان) وعدد من شركات قطاع الأعمال العام.

وأكّدت رئيس مصلحة الضرائب أن المنظومة الجديدة تساهم في تحقيق الشفافية بين جميع الأطراف (الموظفين، أصحاب الأعمال، مصلحة الضرائب، التأمينات الاجتماعية، التأمين الصحي، إلخ) من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة واحدة والتأكد من صحة النتائج.

ودعت الممولين إلى المشاركة في الندوات التوعوية التي تنظمها المصلحة عبر الإنترنت يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، لمعرفة المزيد عن المنظومة الجديدة.

الخطوات الرئيسية لتحديث البيانات

- التوجه إلى مأمورية الضرائب التابع لها الممول.

- تقديم طلب تحديث البيانات.

- إحضار المستندات المطلوبة (بطاقة الرقم القومي، رخصة النشاط التجاري، إلخ).

- تحديث بيانات البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول.

ويمكن للممولين الاستعلام عن موعد الندوات التوعوية من خلال الموقع الإلكتروني أو صفحة المصلحة على فيسبوك، والحصول على المزيد من المعلومات عن المنظومة الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني أو صفحة المصلحة على فيسبوك.