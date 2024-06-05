«الضرائب»: أصحاب الشركات ملزمون بالإيصال الإلكتروني بداية من 15 يوليو

طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمكلفين الملزمين بالمرحلة (الخامسة) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، بالالتزام بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائي، اعتبارًا من 15 يوليو 2024، مُشددة على ضرورة التزامهم بشروط التشغيل التكنولوجي المُحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية.

ويمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني من خلال الرابط التالي: https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry.

ضرورة التزام الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب، في بيان، اليوم الأربعاء، ضرورة التزام الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد مخالفة لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد تستوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون، لافتًة إلى أن المصلحة لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

التسجيل على البوابة الإلكترونية

وأشارت إلى ضرورة التزام الممولين والمكلفين بالقرار رقم (232) لسنة 2024 بالتسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج «فاتورتك..حمايتك وجايزتك» اعتبارًا من 15 يوليو 2024، لافتة إلى أن المصلحة قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الايصال الالكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على «الفيسبوك وقناة اليوتيوب»، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني، كما وفرت رابط على الموقع الالكتروني يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني من خلال (دليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني) على الرابط التالي : https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

ومن الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية، يقوم بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات على الخط الساخن 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.