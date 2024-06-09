تأشيرة «شنجن» لدخول دول أوروبا مجانا لهذه الفئة.. من هي؟

كشفت المفوضية الأوروبية أن تأشيرة «شنجن» لدخول دول الاتحاد الأوروبي، ستظل مجانا للأطفال الأقل من 6 أعوام، فيما سيتم زيادة سعر رسوم التأشيرة من الثلاثاء 11 يونيو لتصبح 90 يورو بدلا من 80 يورو.

تخفيض قيمة الرسوم

وبحسب موقع المفوضية على الإنترنت، ستكون رسوكم المتقدمين الذين تتراوح أعمارهم من 6 إلى 12 عاما نحو 40 يورو بدلا من 45 يورو.

تأشيرة متعددة الدخول لمواطني الخليج

وأعلن الاتحاد الأوروبي نهاية إبريل الماضي، اعتماد قرار منح تأشيرة متعددة الدخول لمواطني دول الخليج وجاء ذلك أثناء افتتاح المنتدى رفيع المستوى حول الأمن الإقليمي ومجلس التعاون، والذي عقد في لوكسمبورج، وأشار المتحدث باسم الاتحاد سابقا، ميجيل بوينو، أن قرار الاتحاد يؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية ما بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، وهي تمثل الركيزة الأساسية نحو تعزيز العلاقات.

ويتيح القرار الجديد لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي دخول الاتحاد الأوروبي لمدة 5 أعوام إذا كان جواز السفر صالحا لهذه المدو دون اشتراط أن يكون التقديم لأول مرة للحصول على تأشيرة الدخول.

ما هو الاتحاد الأوروبي؟

ويضم الاتحاد الأوروبي 27 دولة وأخرهم كانت كرواتيا المنضمة في 1 يوليو 2013، تأسس بناء على اتفاقية معروفة باسم معاهدة ماستريخت الموقعة عام 1991، ولكن العديد من أفكاره موجودة منذ خمسينات القرن العشرين، وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 23 يوينو 2016، وكان الخروج الرسمي في 31 يناير 2020 في خطوة كانت مفاجئة لأعضاء التحالف الأوروبي.