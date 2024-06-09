استشاري صحة نفسية تُقدم نصائح لمواجهة القلق والتوتر قبل امتحانات الثانوية العامة

قالت الدكتورة ولاء شبانة، استشاري الصحة النفسية وطرق التدريس، إن قرار بدء امتحانات الثانوية العامة بالمواد غير المضافة للمجموع ناجح وصائب جدا، موضحة بمثابة تدريب يؤهل الطالب نفسيا وسيكولوجيا قبل امتحان المواد الأساسية، لافتة إلى أن هذا القرار يشبه التدريب ودخول الطلاب في محاكاة قبل بدء الامتحانات.

نصائح لمواجهة القلق والتوتر قبل امتحانات الثانوية العامة

ووجهت «شبانة»، خلال لقاء مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، في برنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، نصائح عند دخول الطالب اللجنة واستلام ورقة الأسئلة، تتمثل في قراءة ورقة الأسئلة بالكامل بشكل عام، موضحة أن هذه القراءة بمثابة استحضار ذهني معرفي لكل المعلومات التي داخل ذاكرته، وتعمل على تقليل التوتر والخوف التي تكمن في عدم العلم بباقي الأسئلة، فينشأ خوف ورهبة لدى الطالب.

مراجعة الأسئلة بعد الانتهاء من الإجابة

وأشارت إلى أنه يجب البدء في حل الاسئلة التي يثق منها الطالب، حتى ينجزها بشكل سريع، مشددة على أهمية المراجعة بعد الانتهاء من حل الامتحان.