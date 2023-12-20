جامعة بني سويف تنظم ندوة للطلاب عن «التعامل مع قلق الامتحانات»

نظمت كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف، اليوم، تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، ندوة إرشادية عن «طرق التعامل مع قلق الامتحانات»، وذلك في إطار دعم الطلاب نفسيًا ومعنويًا تحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء ذلك بحضور عميد ووكلاء الكلية، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس، وسط حضور لافت من الطلاب، حيث حاضر بالندوة الدكتور حماد أحمد مدرس بقسم الإعاقة العقلية ومدير وحدة الدعم النفسي.

كيفية التعامل مع القلق في الامتحانات

وتناولت الندوة التي نظمتها وحدة الدعم النفسي بالتعاون مع وحدة الإرشاد الأكاديمي بالكلية في جامعة بني سويف، القلق من الامتحان، وكيفية التعامل معه، وأنواعه ومفهومه، والفرق بين القلق الطبيعي والقلق المرضي، وآليات التعامل معه بالفنيات الإرشادية والعلاجية المناسبة، وتقديم بعض النصائح والارشادات للطلاب لتجنب الخوف من الامتحانات.

ورشة «إسعافات أولية» بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة في جامعة بني سويف

وفي سياق منفصل، نظمت كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة ورشة تدريبية عن الإسعافات الأولية، بالتعاون مع كلية التمريض، تحت إشراف عميد الكلية

وأوضح رئيس جامعة بني سويف خلال تصريحات صحفية، أن الهدف من الورشة التدريبية، تعليم الطلبة والطالبات الإسعافات الأولية والتنفس الصناعي وكيفية التعامل في حالات الإغماء والصدمة وكيفية التصرف أثناء الحوادث ونقل المصابين.

كيفية التعامل مع الحالات الطارئة

كما أشار إلى أن التدريب يركز على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة، والأزمة القلبية وانسداد مجرى الهواء المفاجئ وإنعاش القلب والتنفس والجروح، والنزيف والحروق والكسور، والأدوات الضرورية التي يجب أن تكون في كل منزل، مؤكداً على أهمية هذه الورش والندوات التي تسهم في تنمية قدرات طلاب.