روشتة أستاذ طب نفسي لطلبة الثانوية العامة لتجنب قلق الامتحانات

قال الدكتور علي النبوي أستاذ الطب النفسي والأعصاب بجامعة الأزهر، إن أهم نصيحة لتجنب القلق في امتحانات الثانوية العامة، هو الإعلان عنه، إذ أن هناك بعض الأشخاص يصابون بقلق زائد ويخرجون عن الموضوعية، مشيرًا إلى أن التعبير عن القلق والخوف يساعد على تجنب التوتر خلال أداء الامتحانات.

الطالب عليه أن يقدم أفضل شيء لديه من وجهة نظره وعدم انتقاد الذات

وأوضح أستاذ الطب النفسي والأعصاب بجامعة الأزهر، في لقائه مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة TeN، أن الطالب عليه أن يقدم أفضل شيء لديه من وجهة نظره وعدم انتقاد الذات أو السلبية مع النفس، وذلك لأنه يقلل من نفسه وأيضا على الآخرين تحفيز الطالب بالتعزيز الإيجابي وأيضا بذكر المميزات لدى الطالب.

الأدرينالين الزائد يتسبب في التوتر وعدم كون الشخص طبيعيا ويتسبب في النسيان

وأوضح أستاذ الطب النفسي والأعصاب بجامعة الأزهر، أن الأدرينالين الزائد يتسبب في التوتر وعدم كون الشخص طبيعيا ويتسبب في النسيان، والإصابة بفكرة معرفية مشوهة وهي البحث عن الكمال فقط، وفكرة المنافسة في حد ذاتها خطأ معرفي وفكري أيضا يصيب بالإخفاق، ونصح الطلاب بالبدء بالأسئلة السهلة لديهم للسيطرة على القلق والتوتر في الامتحانات، وعدم اليأس في حالة عدم وجود وقت كاف لتحصيل الدروس خلال فترة قصيرة، وربط المعلومات في ذهن الطالب لسهولة تخزينها وعدم نسيانها.