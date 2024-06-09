تعاون بين «المصرية للغاز» و«فرانس جاز» في تقنيات الغاز الأخضر والحياد الكربوني

وقعت الجمعية المصرية للغاز وشركة فرانس جاز الفرنسية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الغاز وتحول الطاقة، إذ تمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة، حيث كانت مصر هي الدولة الوحيدة المدعوة لعقد مثل هذه الاتفاقية خلال احتفالات فرانس جاز بالذكرى 150 لتأسيسها.

تركز الشراكة على تطوير ونشر تقنيات الانتقال الطاقي، وتوسيع سوق الغاز الأخضر، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ووسيتم التفاوض على مشروعات تعاون محددة في هذه المجالات بشكل منفصل، مع تبادل المعلومات والخبرات لضمان نجاح الاتفاقية.

أهمية الاتفاقية

تُظهر التزام مصر بحلول الطاقة المستدامة، وتساعد في تسريع التحول نحو مستقبل أكثر خضرة، وتعزز الابتكارات التي تعود بالنفع على مصر وفرنسا والمجتمع الدولي، وتُمكن البلدين من تبادل الرؤى والخبرات بشأن مسارات تحقيق الحياد الكربوني، وتفتح المجال أمام مشروعات تعاونية في مجال الطاقة.

وأكد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الأهمية الاستراتيجية لمذكرة التفاهم، قائلاً: «يبرهن هذا التعاون مع فرانس جاز على التزام مصر بحلول الطاقة المستدامة. إذ نهدف إلى تسريع وتيرة التقدم نحو مستقبل أكثر خضرة، وذلك عبر الاستفادة من خبراتنا المشتركة، بما يعزز الابتكارات التي تعود بالنفع على الدولتين والمجتمع الدولي».