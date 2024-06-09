عاجل: «البترول» تزف خبرا سارا للمصريين: قطع الكهرباء لمدة 3 ساعات لن يتكرر

أكد المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أنه جرت إعادة ضخ إمدادات الغاز لكل مصانع الأسمدة اعتبارا من يوم الخميس، وأن حجم ما جرى ضخه من غاز بمصانع الأسمدة يمثل نفس مستويات الغاز التي كانت قبل الموجة الحارة الأخيرة على مصانع الأسمدة.

وتابع خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «كل هذه المصانع تمت إعادة ضخ الغاز لها كمادة خام في الصناعة، وهذا كان بسبب أحمال الشبكة القومية للكهرباء وحرصا منا على ذلك اتخذنا هذا الإجراء».

وأكد أن مسألة قطع الكهرباء ساعة إضافية كانت لمدة يوم واحد فقط، ولن تتكرر، قائلا: «لسنا سعداء بقطع الكهرباء لمدة ساعتين، ولكن مسألة الساعة الإضافية كانت يوما واحدا فقط، مسألة الـ3 ساعات قطع الكهرباء لن تتكرر مرة أخرى».

وحول مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب عن البترول، علق قائلا: «سددنا 25 % من مستحقات شركات البترول في مارس الماضي، وسنسدد 25% أخرى خلال هذا الأسبوع».