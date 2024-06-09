«البترول»: خططنا لتلبية احتياجات الكهرباء من الغاز أو المازوت

أجاب المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول حقيقة استيراد شحنات من الغاز المسال خلال موسم الصيف، وهل لم يكن هناك تخطيط مسبق مع التراجع الطبيعي لحجم إنتاج حقل ظهر أو منسوب الغاز عامةً في مصر.

وقال خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة ON وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي: «التخطيط موجود، وعاوز أطمن المواطنين، فيه سفينة تبريد تم التعاقد عليها، وفي خلال العشر أيام القادمة سوف ترسو في ميناء العين السخنة وفيه تعاقدات سوف تتم لاستيراد عدد من الشحنات قد تزيد عن 15 شحنة لتغطية مسحوبات الغاز الطبيعي في فصل الصيف».

تابع: «فيما يخص التعاقد الآجل أو العاجل، الأمور تتم بين الشركة القابضة للغازات والموردين لشحنات الغاز والكميات موجودة الحمد لله، الفترة اللي فاتت صحيح فيه تناقص طبيعي في حقول الغاز شأن أي حقل في العالم لكن إحنا عاملين حسابنا وتم بالفعل استيراد شحنات من الغاز الفترات الماضية».

أكمل: «فيه تخطيط لتلبية احتياجات الكهرباء سواء غاز أو مازوت، وهي أمور تحتاج تمويلا دولاريا بقدر الإمكان في ضوء المبالغ الممكن تجهيزها بنجيب المتاح بقدر المستطاع».