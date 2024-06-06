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أسعار البترول العالمية تواصل تحقيق المكاسب.. ما علاقة أسعار الفائدة؟

كتب:

مارينا رؤوف
02:03 م | الخميس 06 يونيو 2024
النفط

النفط

حققت أسعار البترول العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، مكاسب كبيرة في الأسعار للجلسة الثانية على التوالي، بالتزامن مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر المقبل، لكن الاتجاه الصعودي كان محدودًا، بسبب ارتفاع المخزونات الأمريكية وخطة أوبك + لزيادة العرض.

ذكر موقع «إنفيستينج»، أنه يتم تداول العقود الآجلة لخام برنت عند 78.93 دولار للبرميل، مرتفعة 0.68%، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.65 دولار، مرتفعة 0.78%.

انخفاض أسعار الفائدة يقلل تكلفة الاقتراض

ويتوقع أغلب الاقتصاديين، اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، ما يؤدي إلى تقليل تكلفة الاقتراض، مما يحفز النشاط الاقتصادي ويعزز الطلب على النفط.

اتجاه إلى انخفاضات أسبوعية 4%

وما تزال أسعار البترول القياسية تتجه نحو انخفاضات أسبوعية بنحو 4%، متأثرة بقرار الإمدادات الأخير من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، حيث اتفقت المجموعة على تمديد معظم تخفيضاتها لإنتاج النفط حتى عام 2025، لكنها تركت المجال لإلغاء التخفيضات الطوعية من ثمانية أعضاء تدريجيا، بدءا من أكتوبر.

وأوضحت بيانات إدارة الطاقة الأمريكية، أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت حوالي 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مايو الماضي، مقارنة مع تقديرات المحللين لانخفاض قدره 2.3 مليون برميل. 

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.