آخر تحديث.. أسعار الذهب عيار 24 اليوم الأحد 9-6-2024 في الأسواق

استقرار كبير شهدته أسعار الذهب اليوم الأحد 9-6-2024، خاصة عيار 24، بعدما شهد أمس تراجعا طفيفا بواقع 5 جنيهات في سعر الجرام للشراء والبيع في محلات الصاغة، خلال بدايات التعاملات الصباحية.

أسعار الذهب اليوم عيار 24

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الذهب اليوم عيار 24 في مصر بعد ساعات من بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة، وفق آخر تحديث للأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب.

وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 24 خلال بدايات التعاملات بالصاغة 3537 جنيها للشراء، و3519 جنيها للبيع.

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 بعد بدايات التعاملات الصباحية، اليوم الأحد، 3095 جنيها للشراء، و3080 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 18

حقق سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة المصرية حالة من الثبات، ليسجل 2653 جنيها للشراء، و2641 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 14

وصل سعر الذهب عيار 14 في محلات الصاغة اليوم الأحد إلى 2063 جنيها للشراء، فيما سجل للبيع 2645 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 12

وسجل سعر الذهب عيار 12 اليوم نحو 1762 جنيها للبيع، و1769 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم، 24760 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب عالميًا

وبلغ سعر أونصة الذهب عالميًا اليوم قيمة 2294 دولارًا للشراء.