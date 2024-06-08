آخر تحديث: انخفاض سعر الذهب في الأسواق وجرام 21 يسجل 3080 جنيها

انخفاض طفيف شهده سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت في محلات الصاغة، خلال منتصف التعاملات المسائية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر خلال منتصف التعاملات المسائية بمحلات الصاغة، وفق آخر تحديث للأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات، حيث سجل 3095 جنيها للشراء بانخفاض 5 جنيهات عن سعر بداية التداولات المسائية، بينما سجل 3080 جنيها للبيع بانخفاض 5 جنيهات أيضا.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 خلال منتصف التعاملات بالصاغة المصرية 3537 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

حقق سعر الذهب عيار 18 في محلات الصاغة المصرية حالة من الثبات، ليسجل 2653 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ووصل سعر الذهب عيار 14 في محلات الصاغة اليوم السبت، إلى 2063 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وسجل سعر الذهب عيار 12 في منتصف تعاملات اليوم نحو 1762 جنيها للبيع، و1769 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم، 24760 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب عالميًا

بلغ سعر أونصة الذهب عالميًا اليوم قيمة 2294 دولارًا للشراء.