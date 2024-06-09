سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 9-6-2024

سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 خلال بداية تعاملات اليوم الأحد 9-6-2024 نحو 3095 جنيها، وفق بيانات الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية ومؤسسة «جولد بيليون».

أسعار الذهب اليوم في السوق

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في بداية التعاملات الصباحية نحو 3537 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات نحو 2653 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم، سجّل نحو 24 ألفا و760 جنيها دون سعر المصنعية والضريبة.

يذكر أن الطلب على الذهب متراجع في الفترة الحالية، كما تراجع السعر العالمي وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية.

وتشهد أسعار الذهب عالميًا في الوقت الحالي ارتفاعًا كبيرًا، إذ سجل سعر الأوقية 2350 دولار.