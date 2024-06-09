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سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 9-6-2024

كتب:

مارينا رؤوف
08:04 ص | الأحد 09 يونيو 2024
سعر جرام الذهب عيار 21.. تعبيرية

سعر جرام الذهب عيار 21.. تعبيرية

سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 خلال بداية تعاملات اليوم الأحد 9-6-2024 نحو 3095 جنيها، وفق بيانات الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية ومؤسسة «جولد بيليون».

أسعار الذهب اليوم في السوق   

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في بداية التعاملات الصباحية نحو 3537 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 18   

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات نحو 2653 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب   

سعر الجنيه الذهب اليوم، سجّل نحو 24 ألفا و760 جنيها دون سعر المصنعية والضريبة.

يذكر أن الطلب على الذهب متراجع في الفترة الحالية، كما تراجع السعر العالمي وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية.

وتشهد أسعار الذهب عالميًا في الوقت الحالي ارتفاعًا كبيرًا، إذ سجل سعر الأوقية 2350 دولار.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.