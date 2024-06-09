جثث متطايرة في الشوارع وأسرى أموات.. ماذا يحدث داخل مخيم النصيرات؟

شهد مخيم النصيرات وسط قطاع غزة مجزرة إسرائيلية جديدة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، في ظل دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها الثامن دون التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

كيف دخلت القوات الإسرائيلية؟

وبدأت مجزرة مخيم النصيرات عندما دخلت قوة إسرائيلية في سيارة مساعدات كانت تنقل أثاثًا للنازحين في المحافظة الوسطى، وأطلقوا النيران بشكل عشوائي، بالإضافة إلى توفير غطاء جوي حتى تمكن جيش الاحتلال من تحرير 4 رهائن، وبعدها شهد المخيف عنفًا غير مسبوق برًا وبحرًا وجوًا؛ ما أسفر عن سقوط أكثر من 210 شهداء تحولوا إلى أشلاء وجثث متطايرة في الشوارع، بجانب سقوط عدد من الأسرى الإسرائيليين.

وذكرت القناة «12» أنّ عددًا كبيرًا من الطائرات الحربية شارك في قصف وهجوم استثنائي على منطقة مخيم النصيرات وسط القطاع، مشيرة إلى مشاركة القوات الأمريكية في جمع المعلومات عن تحديد أماكن الأسرى في عملية تم الترتيب والإعداد لها منذ أكثر من شهر.

بدوره، أكدت حماس أن ما نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في النصيرات جريمة حرب مركبة، وأول من تضرر بها هم أسراه، وأقر بتحرير الجيش أربعة من المخطوفين الإسرائيليين.

ارتفعت حصيلة المجزرة، التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي جراء استهدافها المحافظة الوسطى وسط قطاع غزة، خاصة مخيم النصيرات، السبت إلى 210 شهداء، وأكثر من 400 مصاب.

مخيم النصيرات وتعليق مصر

بدورها، أعلنت مصر إدانتها بأشد العبارات ما يحدث في مخيم النصيرات، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس السبت 8 يونيو حيث الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 220 من المدنيين الفلسطينيين، وإصابة المئات، في انتهاك سافر لكافة أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجميع قيم الإنسانية وحقوق الإنسان، وحملت مصر إسرائيل المسئولية القانونية والأخلاقية عن هذا الاعتداء السافر، مطالبة بامتثالها لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، ووقف الاستهداف العشوائي الذي يطال الفلسطينيين المدنيين، وأصدرت دول سلطنة عمان والكويت والأردن وتركيا بيانات مشابهة تدين إسرائيل.

فيما أكّد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، اليوم الأحد، أنّ مشاهد القتل في النصيرات «تثبت أن الحرب تزداد بشاعةً».

دور أمريكا فيما حدث في مخيم النصيرات

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية (كان) عن مصادر، أعلن مصدر مسئول أن الولايات المتحدة ساعدت في نقل معلومات استخباراتية لإسرائيل في إطار عملية النصيرات بوسط غزة والتي استطاعت خلالها إسرائيل تحرير 4 رهائن كانوا لدى الفصائل الفلسطينية، لافتا إلى أنه تم التخطيط لهذه العملية منذ أكثر من شهر، فيما ذكر متحدث الجيش الإسرائيلي أن العملية شارك فيها مئات المقاتلين من الشاباك ويمام والفرقة 98 ولواء المظليين واللواء السابع.