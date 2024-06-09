روتين يومي يعالج العديد من الأمراض الجسدية والنفسية.. ما علاقة القدمين؟

يشكو البعض من آلام جسدية ونفسية دون معرفة أن هناك حلا سحريا لمعالجتها يكمن في الاهتمام بالقدمين، إذ أن هذا الاهتمام يعكس القدرة على الشفاء من بعض الأمراض، وذلك عن طريق اتباع روتين يومي خاص بالعناية بالقدمين.

وفي هذا السياق، ووفقًا لما ذكره الدكتور عبد الوهاب رضوان استشاري أمراض الباطنة، في تصريحات خاصة بـ«الوطن»، نوضح العادة التي من الضروري تطبيقها بشكل يومي.

علاقة القدم بالأمراض الجسدية

فوائد كثيرة ناتجة عن العناية والاهتمام بالقدمين، يوضحها «رضوان» وتعود على الجسم بالكثير من النفع؛ إذ تساهم بشكل كبير في علاج:

أمراض القلب.

الأمراض المزمنة مثل التهابات المفاصل، وأمراض ضغط الدم، مرض السكري.

أمراض الجهاز المناعي ورفع كفائته.

تحسين الدورة الدموية.

الصداع النصفي.

تحسين كفاءة النوم.

علاج الإجهاد ويخفف من أعراض الأرق المزمن.

علاقة القدم بالأمراض النفسية

وأشار «رضوان» إلى أن للقدم تأُثير السحر على الحالة النفسية والمساهمة في التخلص من الأمراض الخاصة بها، إذ تساعد بدورها في:

علاج الاكتئاب.

التقليل من مستوى القلق.

تحسين المزاج العام.

تعزيز إفراز هرمون السعادة.

كيفية الاهتمام بالقدمين يوميًا

وأوضح استشاري الأمراض الباطنة، أن رعاية القدمين تجري بخطوات بسيطة، تتلخص في التدليك بطريقة طبية، وذلك بعد الوصول لمرحلة الاسترخاء بواسطة الماء الساخن، ووضع القدمين لمدة 15 دقيقة في ماء ساخن بدرجة حرارة تتحملها القدم، ومن ثم تجفف القدم ويبدأ الشخص في التدليك مع الضغط الخفيف بشكل دائري من منطقة الكعب إلى منطقة الأصابع، كما تُستخدم راحة اليد «الكف» في تدليك المنطقة المجوفة بالقدم «باطن القدم»، ويفضل أن يُعاد تطبيق هذا الروتين كل يوم قبل الذهاب إلى الفراش.