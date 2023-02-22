هاني الناظر: البوتكس يساعد في علاج الاكتئاب.. وقد يؤدي لمشكلات صعبة

أكد الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، أن دراسات طبية منشورة حديثاً كشفت أن حقن مادة البوتوكس في أماكن معينة بالجبهة يساعد في علاج الاكتئاب والقلق والتوتر.

البوتكس يدخل في عمليات التجميل لإزالة تجاعيد البشرة والعين والجبهة

وأوضح الناظر خلال لقائه مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج «مصر جديدة» المذاع عبر فضائية «ETC» أن البوتكس يدخل في عمليات التجميل لإزالة تجاعيد البشرة والعين والجبهة، وتكبير الشفاه، وتغيير الملامح، ويمكن الاعتماد عليها كبديل الفيلر.

وحذر الناظر من خطورة البوتكس، مؤكدًا أن البوتكس من المواد القوية التي لا تحتمل الأخطاء، فعند وقوع أي خطأ يترتب عليه الكثير من المشاكل التي يكون من الصعب حلها، لذا يفضل اللجوء إلى طبيب مناسب لعملية حقن الشفاء بالبوتكس، وأن يكون الطبيب يمتلك خبرة مميزة، وقام بالكثير من التجارب الناجحة في هذا المجال.

البوتكس يساعد على تأخير ظهور علامات التقدم في السن

وأكد الناظر أنه يتم الاعتماد بشكل كبير على البوتكس في عمليات التجميل في الفترة الأخيرة وذلك لاكتشاف الأطباء العديد من المميزات في هذه المادة، حيث تصيب هذه المادة العضلات بشلل مؤقت، مما يساعد على تأخير ظهور علامات التقدم في السن.

وأشار إلى أن البوتكس يساهم أيضا في علاج بعض الاضطرابات العصبية التي تصيب عضلات العين وفي حالات التعرق الزائد وفي حالات التشنج الحادة وغيرها من الإصابات العضلية.