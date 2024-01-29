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فرويز: الأمراض النفسية تشخص بالخطأ بسبب قلة الوعي

كتب:

منتصر سليمان
09:29 ص | الإثنين 29 يناير 2024
الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي

الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن المرض النفسي هو مرض عضوي في الدماغ، ولكنه قد يُشخص خطأ بسبب قلة الوعي الثقافي، والاعتقاد أن الجن أو المس وراء ذلك.  

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن المستشفيات النفسية في الدول العربية بدأت تنتشر بصورة كثيفة. 

ضرورة التشخيص المبكر للمرض النفسي 

وأشار إلى أن التشخيص العضوي للمرض النفسي متواجد مع التقدم العلمي الكبير، والأهم هو التشخيص المبكر للمرض، لأن المرض النفسي بيأخذ 3 مراحل، الأولى وهي الحادة تستغرق 6 أشهر، والثانية تحت الحادة وتستغرق 4 أشهر، وبعدها الحالة المزمنة.

العلاج النفسي 

وأوضح أن 90% من المرضى يتوجهون للعلاج النفسي وهم فى المرحلة المزمنة، مثلما يحدث في أمراض الضغط والسكر، مشيرا إلى أنه يجرى إعطاء علاج لضبط نسب النواقل العصبية سواء الدوبامين أو الأدرينالين في المخ، ولطالما أن هذه النسبة ثابتة فإن الشخص يكون سليما ومعافي، ويمارس حياته بشكل طبيعي. 

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