جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشئ مراكز لمعالجة الأمراض النفسية لجنوده

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنشاء مراكز طبية لمعالجة جنوده الذين يعانون من أمراض نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة نتيجة لما تعرضوا له في قطاع غزة.

وأدت الحرب التي تعيشها دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ الـ7 من أكتوبر الماضي إلى زيادة غير مسبوقة في معدلات اضطرابات ما بعد الصدمة، ما أدى إلى إنشاء مراكز طبية لمعالجة أمراض جنود الاحتلال النفسية والعقلية، بحسب ما نشرته صحيفة «جيروزاليم بوست».

إسرائيل تحاول إعادة تأهيل جنودها

يعاني جنود الإحتلال الإسرائيلي من أزمات نفسية وعقلية أثرت عليهم بشكل كبير، ووصل تأثير الأزمات التي يعاني منها الجنود ظهور حالات إطلاق نار خاطئ يفعلها الجنود وهم تحت تأثير الهلاوس والكوابيس، ففي الـ27 من ديسمبر نشرت القناة العبرية 12، ما يفيد بحدوث إطلاق جندي إسرائيلي للنارعلى زملائه بالخطأ لتأثره بكابوس رأه ليلا، مما أدى إلى إصابة عدد من الجنود.

تبرع سخي لإنشاء مراكز الصحة العقلية

كشفت الصحيفة العبرية أن منظمة «أصدقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي» الأمريكية قدمت تبرعا سخيا لدولة الاحتلال لمعالجة الآثار النفسية التي يعاني منها الجنود جراء الحرب، وذكرت الصحيفة إن التركيز سيكون على إنشاء المراكز في شمال إسرائيل وجنوبها، لتقديم المزيد من المساعدات للجنود الإسرائيليين.