رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشئ مراكز لمعالجة الأمراض النفسية لجنوده

كتب:

محمود هاني
04:41 م | الجمعة 02 فبراير 2024
جنود يبكوا من جيش الاحتلال

جنود يبكوا من جيش الاحتلال

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنشاء مراكز طبية لمعالجة جنوده الذين يعانون من أمراض نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة نتيجة لما تعرضوا له في قطاع غزة.

وأدت الحرب التي تعيشها دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ الـ7 من أكتوبر الماضي إلى زيادة غير مسبوقة في معدلات اضطرابات ما بعد الصدمة، ما أدى إلى إنشاء مراكز طبية لمعالجة أمراض جنود الاحتلال النفسية والعقلية، بحسب ما نشرته صحيفة «جيروزاليم بوست».

إسرائيل تحاول إعادة تأهيل جنودها

يعاني جنود الإحتلال الإسرائيلي من أزمات نفسية وعقلية أثرت عليهم بشكل كبير، ووصل تأثير الأزمات التي يعاني منها الجنود ظهور حالات إطلاق نار خاطئ يفعلها الجنود وهم تحت تأثير الهلاوس والكوابيس، ففي الـ27 من ديسمبر نشرت القناة العبرية 12، ما يفيد بحدوث إطلاق جندي إسرائيلي للنارعلى زملائه بالخطأ لتأثره بكابوس رأه ليلا، مما أدى إلى إصابة عدد من الجنود.

تبرع سخي لإنشاء مراكز الصحة العقلية

كشفت الصحيفة العبرية أن منظمة «أصدقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي» الأمريكية قدمت تبرعا سخيا لدولة الاحتلال لمعالجة الآثار النفسية التي يعاني منها الجنود جراء الحرب، وذكرت الصحيفة إن التركيز سيكون على إنشاء المراكز في شمال إسرائيل وجنوبها، لتقديم المزيد من المساعدات للجنود الإسرائيليين.

اقرأ المزيد:

أمطار وعواصف وسيول تضرب دولة الاحتلال الإسرائيلي

«القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم نابلس في الضفة الغربية

وزير الدفاع الأمريكي يطلب من جيش الاحتلال الإسرائيلي توزيع المساعدات في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى للسيطرة على دور الأونروا في غزة.. ماذا فعل؟

كلاب ضخمة تقاتل مع الفصائل الفلسطينية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة
بقلم محمود هاني