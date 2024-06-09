تعرف على توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2024 علمي وأدبي

امتحانات الثانوية الأزهرية جزء مهم من نظام التعليم في مصر، وبالتزامن مع موسم الامتحانات يحرص الطلاب على معرفة توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2024 علمي وأدبي وتتضمن هذه الامتحانات موادًا مختلفة من العلوم الشرعية واللغات والعلوم الإنسانية.

توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2024

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية أنَّ توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2024 علمي وأدبي يتمّ وفقًا لمعايير محددة من قبل الأزهر الشريف، إذ يتمّ تقدير الدرجات بناءً على أداء الطلاب في الامتحانات النهائية والامتحانات التجريبية والأعمال المنزلية والمشروعات، ويتمّ توزيع الدرجات بعد الانتهاء من التصحيح وفقًا للمعايير المحددة مسبقًا.

توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2024 الشعبة العلمية

وأشار قطاع المعاهد الأزهرية إلى أنَّ توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2024 الشعبة العلمية للعام الدراسي الحالي 2023-2024 والذي جاء كما يلى:

القرآن الكريم 40 درجة يتم توزيعها (التحريري 30 درجة وشفوي 10 درجات).

الفقه 40 درجة.

التفسير 40 درجة.

التوحيد 40 درجة.

الحديث 50 درجة (تحريري 40 درجة، شفوي 10 درجات).

النحو 40 درجة.

الصرف 40 درجة.

البلاغة 40 درجة.

الأدب والنصوص والمطالعة 40 درجة.

الجبر والهندسة الفراغية 30 درجة يتم توزيعها على ( التفاضل 15 درجة، التكامل 15 درجة).

الرياضيات التطبيقية 30 درجة (الاستاتيكا 15 درجة، الديناميكا 15 درجة).

الفيزياء 60 درجة.

الكيمياء 60 درجة.

الأحياء 60 درجة.

اللغة الأجنبية الأولى 40 درجة.

توزيع درجات الشعبة الأدبية بالثانوية الأزهرية 2024

القرآن الكريم 40 درجة يتم توزيعها (التحريري 30 درجة وشفوي 10 درجات).

الفقه 40 درجة.

التفسير 40 درجة.

التوحيد 40 درجة.

الحديث 50 درجة (تحريري 40 درجة، شفوي 10 درجات).

النحو 40 درجة.

الصرف 40 درجة.

البلاغة 40 درجة.

الأدب والنصوص والمطالعة 40 درجة.

اللغة الأجنبية الأولى 40 درجة.

اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.

التاريخ 40 درجة.

الجغرافيا 40 درجة.

الفلسفة والمنطق 40 درجة.