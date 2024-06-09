أستاذ في الأحياء البحرية يرصد فكرة الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات

أكد الدكتور محمد معاطي، مدرس الأحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أن كوكب الأرض يتميز بكونه كوكبًا مائيًا بامتياز، إذ تُغطي المياه 71% من سطحه، إذ تُتيح بيئة مناسبة لنمو مختلف الكائنات الحية، وتُلعب دورًا مهما في تنظيم المناخ، وتُساهم في النشاط الاقتصادي من خلال الصيد والسياحة وغيرها من القطاعات.

اليوم العالمي للبحار والمحيطات

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، أن فكرة الاحتفال باليوم العالمي للبحار والمحيطات لأول مرة في مؤتمر قمة الأرض بريو دي جانيرو بالبرازيل عام 1992، وقد تقدمت الحكومة الكندية باقتراح تخصيص يوم عالمي للفت الانتباه إلى أهمية البحار والمحيطات، ثم قررت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، بقرارا رقم 111 أن يوم 8 يونيو يوم عالمي للبحار والميحطات، اعتبارا من عام 2009.

هدف الاحتفال باليوم العالمي للبحار والمحيطات

وأشار إلى أن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للبحار والمحيطات لتوعية الجنس البشري، بأثر الأنشطة البشرية للميحطات، لعمل حراك عالمي لحماية المحيطات، وتوحيد مشروع تحقيق الإدارة المستدامة.