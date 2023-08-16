أبرز المعلومات عن «وحش المحيطات».. سلاح بحري روسي خارق

تستعد القوات البحرية الروسية لاستلام الطراد «الأدميرال ناخيموف»، وهو طراد قوي ومتطور، يعتبر واحداً من أقوى البوارج الحربية فى التاريخ، ويتميز هذا الطراد بقدرته على تدمير جميع أنواع السفن، وذلك بفضل التحسينات والتطويرات التي خضع لها.

وبعد عشر سنوات من التحديث واستبدال الأنظمة، يعود الطراد الروسي للخدمة، محققاً مكانته كواحد من أقوى السفن الحربية فى التاريخ، ليحمل لقب «وحش المحيطات»، بحسب ما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، في تقرير لها اليوم الأربعاء.

أهم المعلومات عن «وحش المحيطات»

وترصد «الوطن» فى التقرير التالي أهم المعلومات عن «وحش المحيطات»، ومنها:

- طول الطراد الروسي «الأدميرال ناخيموف» يبلغ 250 متراً.

- يصل ارتفاع الطراد الروسي فوق سطح الماء إلى 59 متراً.

- الجزء المغمور فى الماء يبلغ عشرة أمتار، وعرضه 18.5 متر.

- يتمتع الطراد «أدميرال ناخيموف» بحماية عالية لجسمه المصفح.

- يتكون الطراد من 18 جزءاً يمكن إغلاقها بشكل منفصل فى حالات الطوارئ.

- يعمل الطراد بالطاقة النووية ويحتوي على محركين ومسرع توربيني بخاري.

- يتولد قوة تصل إلى 140 ألف حصان.

ترسانة «وحش المحيطات»

- وتشمل ترسانة الطراد صواريخ «تسيركون» ذات السرعة الفائقة والدقة العالية.

- صواريخ «كاليبر كروز»، وصواريخ «أونيكس» المضادة للسفن وذات السرعة الفائقة.

- الطراد مزود بأنظمة «باكيت-إن كي» و«أوتفيت» المضادة للغواصات.

- نظام وحش المحيطات المحمل بأنظمة صواريخ مضادة للطائرات من طراز «فورت-إم» و«بانتسير-إم».

- يحمل الطراد رادار بحث ثلاثي الأبعاد يصل مداه إلى 450 كيلومتراً لرصد الطائرات.

طراد «أدميرال ناخيموف» أخطر قطعة فى الأسطول الروسي

- يحتوي الطراد «الأدميرال ناخيموف» أيضاً على رادار ملاحة بحرية بمدى 106 كيلومترات ورادارات للتحكم فى إطلاق الصواريخ.

- يتألف طاقم الطراد من 727 بحاراً، بما فى ذلك 18 فرداً متخصصاً فى العمليات الجوية.

- طراد «أدميرال ناخيموف» يعتبر قوياً للغاية، حيث لديه القدرة على القضاء على كل السفن بفضل الأسلحة الحديثة والرادارات ومعدات الحرب الإلكترونية.

- يُعد الطراد «الأدميرال ناخيموف» أخطر قطعة فى الأسطول الروسي.