«خطوة بخطوة».. إزاي تدفع صكوك الأضحية من تطبيق إنستاباي؟

كشف تطبيق إنستاباي، التابع للبنك المركزي المصري عبر، إشعارات يتم إرسالها للمستخدمين، عن إمكانية دفع صكوك الأضحية بمناسبة عيد الأضحى من خلال التطبيق.

خطوات صحوك الأضحية من إنستاباي

وترصد السطور التالية خطوات دفع صحكوك الأضحية عبر تطبيق إنستاباي، بحسب الموقع الرسمي للتطبيق، كما يلي:

- يقوم المستخدم بالدخول على التطبيق واختيار التبرعات.

- بعد ذلك يمكنه اختيار المؤسسة الخاصة بصكوك الأضحية على سبيل المثال وزارة الأوقاف المصرية.

- يعمل على اختيار صحك أضحية بلدي أو صك أضحية مستورد أو صك اطعام.

- بعد ذلك يتم التحويل.

خاصية «QR Code»

يذكر أن تطبيق إنستاباي طرح منذ أيام خاصية جديدة «QR Code»، والتي تعمل على التحويل النقدي بدون الاحتياج لكتابة بيانات المستخدم الآخر، من خلال مشاركة رمز الاستجابة السريع سواء باستخدام كاميرا الهاتف أو رابط.

ويعتزم البنك المركزي المصري طرح خدمات جديدة على تطبيق إنستاباي تدريجيا على مدار عام 2024، مثل السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM بدون البطاقة، وإمكانية الشراء عن طريق نقاط البيع الإلكترونية سواء لدى التجار أو من خلال تطبيقات الهاتف.