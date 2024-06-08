كيف تستعيد رصيدك من إنستاباي في حال تغيير موبايلك؟.. جرب هذه الخطوات

إنستاباي واحد من أشهر التطبيقات، التي تستخدم لإيداع الأموال، والتي يلجأ إليها مئات الأشخاص، إلا أن هناك بعض المشكلات التي يواجهها الأغلب، منها ضياع الرصيد الموجود بها، وذلك نتيجة للعديد من العوامل مثل تغيير الهاتف أو ضياعه، الأمر الذي يشغل بال الكثيرين، ويرغبون في إيجاد حل له، وفقًا للصفحة الرسمية لإنستاباي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ويمكن معرفتها في التقرير التالي..

استعادة الرصيد من إنستاباي

توجد الكثير من الخطوات، التي يمكنك اتباعها لحل مشكلة ضياع الرصيد على إنستاباي، وذلك في حال تغييرك للهاتف، وذلك عبر اتباع بعض الأمور التي يمكن تناولها فيما يلي:

الخطوة الأولى تكمن في تفعيل تطبيق إنستاباي على هاتفك الجديد.

وجب التسجيل بنفس رقم الهاتف الذي كنت تستخدمه.

بمجرد إدخال هذه الخطوات تعمل على استعادة حسابك مجددًا.

الخطوة الأخيرة تكمن في كتابة عنوان الدفع اللحظي الخاص بك.

وعرف الموقع الرسمي لإنستاباي، أن عنوان الدفع اللحظي يعرف هو عنوان مرجعي يحدده المستخدم، ويمثل كل حساب مسجل على InstaPay، وهو عبارة عن اسم يعمل المستخدم على اختياره، ويكون على هذه الهيئة Name@instapay.

يتم استخدم عنوان الدفع اللحظى في تبادل المعاملات المالية،هناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها للعمل على تحويل الأموال يمكنك اتباعها فيما يلي:

اضغط على إرسال نقود.

انقر على عنوان الدفع (IPA).

يمكنك ادخال البيانات المطلوبة مثل IPA و المبلغ.

اضغط على أيقونة التالي.

احرص على مراجعة بيانات التحويل.

أدخل الرقم السري IPN PIN المكون من 6 أرقام.

اضغط على كلمة تحويل.

انقر على رمز إدخال وهكذا يكون قد تم التحويل بنجاح.

في حال التحويل إلى حساب بنكي يمكنك اتباع مجموعة من الخطوات، والتي تتمثل فيما يلي: